النقل تعلن مبادرة الاولى من نوعها غدا

2019/06/07 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة النقل اطلاق الخط التجريبي الاول لنقل المسافرين باتجاه جمهوريه ارمينا يوم غد السبت.وذكرت الوزارة في بيان ان “الخط ينطلق عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، تمهيدا لافتتاح خط نقل المسافرين برا من العاصمة بغداد الى جمهورية ارمينا والذي سيكون سبقا هامآ للمسافرين الذين يفضلون التنقل برآ”.

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