خطوة نحو توحيد سلم رواتب موظفي الدولة

2019/06/07 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون اليوم الخميس عن وجود توجه لدى غالبية اعضاء على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا لأحقاق العدالة بين الجميع وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحافي، إن هناك توجه من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية بالقانون […]

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