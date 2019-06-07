الصدر يخشى على حياته من موبايلات اتباعه

2019/06/07 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يخشى زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، من الهواتف النقالة لاتباعه.ونشر مقرب من الصدر كتب احد الاخوة ان “تصوير مقتدى الصدر اثناء امامته في مسجد الكوفة بكامرات الموبايلات الشخصية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي امر غير صحيح وفيه خطر بهذا الظرف”.

فاجاب “فات الاوان”.

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