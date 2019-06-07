اعتقال أحد المطلوبين بجريمة سبايكر شمالي بغداد

2019/06/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال أحد المطلوبين بجريمة سبايكر، شمالي العاصمة.

وقال

الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على أحد

المطلوبين بجريمة سبايكر”.

واضاف

معن، أن “عملية القبض على المطلوب تمت في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية”.

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