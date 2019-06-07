الصدر: الشعوب تحت ظلم المزعج ترامب وصديقه الظالم نتنياهو

2019/06/07 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النونيوز/

بغداد

استنكر

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، “الظلم” الذي تتعرض له الشعوب

العربية والإسلامية، متسائلا إلى متى تبقى الحكومات “غافلة” والشعوب تحت

ظلم المزعج ترامب وصديقه الظالم نتنياهو، حسب تعبيره.

وغرد

الصدر في حسابه الشخصي بموقع “تويتر” (شعب) سوري يعاني ويلات الظلم والتسلط

والإرهاب، (شعب) ليبي يعاني ويلات الحروب الأهلية الطاحنة، شعب جزائري يتطلع لمستقبل

أفضل لكن مستقبله مجهول، (شعب) بحريني اراد الحرية فملأوا السجون بالمعارضين، (شعب)

يمني لا زال يعاني ويلات الحرب الطائفية والتدخلات الخارجية والجوع والاوبئة”.

وأضاف:

“شعب سوداني اراد الحياة فسارعوا لقتل المعتصمين والمعارضين، شعب ايراني أبي اراد

الكمال وها هو يعاني ويلات الحصار الظالم من قبل الثالوث المشؤوم، شعب فلسطيني اراد

الحرية فكمموا صوته وقمعوا ثورته، شعب مصري كان منارا للثورات، واليوم يعاني ويلات

التسلط والارهاب والتفجيرات، شعب صومالي مظلوم اراد السلام وها هو يصارع الجوع والارهاب

والقرصنة”.

وتابع

الصدر: “شعب عراقي بصري وموصلي..



عربي وكردي..



مسيحي وايزيدي..



صابئي ويهودي..

تركماني وشبكي..



فيلي واشوري..



عراق بكل طوائفه اراد الاصلاح واراد الكرامة ها هو يعاني

ويلات الفساد والفقر والتدخل الخارجي وهيمنة الاحزاب المتنفذة والاطراف غير المنضبطة”.

وتساءل

زعيم التيار الصدري، أنه “إلى متى تبقى الشعوب مظلومة؟ ..



إلى متى تبقى الحكومات

غافلة؟ إلى متى تبقى الشعوب تحت ظلم المزعج (ترامب) وصديقه الظالم (نتنياهو)؟ إلى متى

تبقى الشعوب في واد وحكامها في واد آخر؟ اليس فيكم رجل رشيد؟”.

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