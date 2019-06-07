2019/06/07 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة المالية جميع مؤسسات الدولة باحتساب ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ صدور الامر.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مكتب وزير المالية فؤاد حسين، موجهة إلى مؤسسات الدولة كافة، تقضي

بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت قائممقامية مركز محافظة كركوك، اليوم الجمعة، استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة ساعات تشغيل المولدات الأهلية.

وذكرت قائممقامية مركز كركوك، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "قمنا بنصب ساعات ذكيه لمولدتين في كركوك و

بغداد اليوم- بغداد

لقي طفل، من سكنة بغداد، ظهر اليوم الجمعة، مصرعه غرقا، عند سباحته بمصيف بيخال في محافظة أربيل.

وقال مصدر أمني، لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلا دون سن الـ15 لقي مصرعه غرقا بعد سباحته في مصيف بيخال بمحافظة أربيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل تعلن اطلاق الخط التجريبي لنقل المسافرين براً الى أرمينيا غداً السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النقل تعلن اطلاق الخط التجريبي لنقل المسافرين براً الى أرمينيا غداً السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).