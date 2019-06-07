واشنطن تمهل تركيا حتى نهاية تموز لهذا السبب

2019/06/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن امهالها تركيا حتى 31 تموز المقبل، للتخلي عن صفقة صواريخ "إس-400" مع روسيا.

وكان رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية،

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