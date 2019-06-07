اندلاع حريق في مدينة العاب في الكوت

2019/06/07 | 21:32

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني، عن اندلاع حريق داخل مدينة العاب في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم الجمعة،ان "حريقا اندلع في اعشاب داخل

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