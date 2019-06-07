قيادة عمليات بغداد: القبض على احد منفذي مجزرة سبايكر في احدى السيطرات الرئيسة في العاصمة

2019/06/07 | 21:32

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أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة عن القبض على احد منفذي مجزرة سبايكر في احدى السيطرات الرئيسة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم ان قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية شمالي بغداد.

وارتكب مسلحو تنظيم داعش مجزرة سبايكر عند اجتياح شمال وغرب البلاد صيف عام 2014 حيث أعدم التنظيم نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم سبايكر في صلاح الدين.

وكان العراق قد نفذ حكم الاعدام بحق العشرات من المدانين بتنفيذ المجزرة خلال المدة الماضية.

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