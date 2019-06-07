2019/06/07 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوليا روبرتس تكشف عن مفاجأة صادمة للنهاية الأصلية لفيلم امرأة جميلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/07 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوليا روبرتس تكشف عن مفاجأة صادمة للنهاية الأصلية لفيلم امرأة جميلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوليا روبرتس تكشف عن مفاجأة صادمة للنهاية الأصلية لفيلم امرأة جميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).