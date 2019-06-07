2019/06/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انتخبت تونس وإستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في وقت تسعى الهيئة الأممية للاتفاق على كيفية مواجهة النزاعات الدولية.وستنضم الدول الخمس الجديدة إلى المجلس في كانون الثاني لفترة عامين، لتحل محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا والبيرو.ويأتي انتخابها في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب خمس دول بينها تونس أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن وكالة خطوة برس.

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