بالفيديو.. اعتداء على كادر طبي بمستشفى بواسط

2019/06/07 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعتدى مجموعة من الاشخاص على كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي اثر وصول 7 مصابين جراء حادث مؤسف و وفاة اثنين منهم عند وصولهم لطوارئ المستشفى اعتداء على كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي اثر وصول 7 مصابين جراء حادث مؤسف و وفاة اثنين منهم عند وصولهم لطوارئ المستشفى Posted by ‎تجمع اهالي واسط‎ […]

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