الطاقة الروسية تتوقع تخمة نفطية إذا تواصلت حروب التجارة

2019/06/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،الجمعة، إنه قد تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية.

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