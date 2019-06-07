الدولار يقفز ويصل إلى هذا المستوى

2019/06/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاد الدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية، متجاهلًا خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة، ومع ترقب المستثمرين صدور بيانات التوظيف الشهرية للبلاد، للوقوف على قدرتها في إضافة المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.

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