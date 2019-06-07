2019/06/07 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف: الزوراء 2 x امانة بغداد 0 ( د.
85 امير صباح )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: الزوراء 2 x امانة بغداد 0 ( د. 85 امير صباح )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
85 امير صباح )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: الزوراء 2 x امانة بغداد 0 ( د. 85 امير صباح )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف: الزوراء 2 x امانة بغداد 0 ( د. 85 امير صباح )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).