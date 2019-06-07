2019/06/07 | 21:50

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معتقلي الرأي: النيابة السعودية تطالب بإعدام فتى

كشف حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية،

اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في المملكة طالبت بإعدام الفتى

"مرتجى قريريص" المعتقل منذ عام 2014.وبين الحساب على صفحته في موقع

"تويتر" أن قريريص اعتقل "من دون سبب قانوني (وقد كان عمره حين

الاعتقال 13 سنة)".وجاءت هذه المطالبة وفق ما بين معتقلي الرأي "بعد

إرغام الفتى على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت التعذيب

وضغط العزل الانفرادي".ويعد قريريص أصغر سجين سياسي في السعودية

وولد في 22 أكتوبر من العام 2000 واعتقل في 20 سبتمبر 2014 وكان

عمره حينها 13 عاماً.ووُضع قريريص في السجن الانفرادي لمدّة شهر،

وتعرض للتعذيب بالصفع كما ضُرب على أجزاء من جسده، وذلك بحسب تقرير

للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشرته في عام 2016.وأفاد

موقع "سي إن إن" أن قريريص "كان يسافر مع عائلته إلى البحرين عندما

احتجزته سلطات الحدود السعودية على جسر الملك فهد الذي يربط بين

البلدين".وبين الموقع أن قريريص "شارك في مظاهرات عبر ركوب دراجات،

وتعبيرات عن المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية خلال عام

2011".وعقب اعتقاله اعتبر المحامون والناشطون قريريص أصغر سجين

سياسي معروف في السعودية.وشهدت السعودية، خلال العامين الماضيين،

اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو-

التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

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