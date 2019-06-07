2019/06/07 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كولونيا يشارك العراق بفيلم تورن للمخرج نوزاد شيخاني في مهرجان مكناس للسينما العربية الذي يقام في المملكة المغربية خلال الفترة من 14 الى 21 حزيران/ يونيو الجاري بمشاركة عشرة أفلام من تسعة أقطار عربية هي: “طفح الكيل” للمخرج محسن البصري، “نذيرة” للمخرج كمال كمال من المغرب، “يوم ببيروت” للمخرج نديم ثابت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم “تورن” يمثل السينما العراقية في المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم “تورن” يمثل السينما العراقية في المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).