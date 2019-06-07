استشهاد شخص وإصابة 3 بهجوم مسلح على قرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

2019/06/07 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شخص واصيب ثلاثة آخرون بهجوم مسلح على قرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني، ان مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية، ما أدى الى استشهاد شخص واصابة ثلاثة آخرين بجروح.

واضاف المصدر ان قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي.

واعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء الماضي، عن استشهاد أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات الأمنية.

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