حفتر يتلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة

2019/06/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز /..كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.وقالت الوكالة الإيطالية بأن مصدرا مقربا من حفتر فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التي من المتوقع “أن تكون في الثامن عشر من يونيو […]

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