رئاسة الوزراء تنفي استقالة عادل عبد المهدي من منصبه

2019/06/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفى مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، الجمعة، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.وقال المصدر، انه ” لا صحة للانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع “الفيسبوك” المرتبطة بجهة سياسية معروفة عن نية عادل عبد المهدي تقديم استقالته”.واضاف ان” عبد المهدي لا […]

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