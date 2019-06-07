بالفيديو.. اعتداء على كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي في واسط

2019/06/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} تعرض كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي في واسط، الى اعتداء من قبل مراجعين اثر وصول عدد من المصابين بحادث.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء على الكادر بعد وصول 7 مصابين جراء حادث مؤسف و وفاة اثنين منهم عند وصولهم لطوارئ المستشفى.انتهى

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