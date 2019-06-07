اعتقال احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمالي بغداد

2019/06/07 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على احد المطلوبين في جريمة سبايكر شمالي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان"قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر".واضافت، ان"ذلك كان في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية".انتهى

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