الزوراء يفوز على بغداد ويواجه الجوية في نصف نهائي كاس العراق

2019/06/07 | 21:59

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بغداد اليوم

حقق فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الجمعة، الفوز على امانة بغداد 2- صفر في إياب دور الثمانية لمنافسات كأس ...





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