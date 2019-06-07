اعتقال اربعة متهمين بقضايا قتل في السليمانية

2019/06/07 | 22:03

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العهد نيوز- بغداد

اعتقلت مديرية شرطة السليمانية، 4 متهمين بقضايا قتل واطلاق نار في المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته، العهد نيوز، ان "متهمين اثنين ام اعتقالهما

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