2019/06/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني عن انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر المثنى في بغداد.

وقال المصدر،للعهد نيوز، ان "النجدة النهرية انقذته واجرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر المثنى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).