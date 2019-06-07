تعرف على اخر تطورات حالة الطقس طبقا للخرائط الجوية

2019/06/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى استمرار فرص هطول زخات من الامطار في مناطق غرب البلاد خلال اليومين المقبلين، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف عند منتصف الاسبوع.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في حسابه على الـ"فيسبوك" اليوم، 7 حزيران 2019، إن "فرص زخات الامطار تستمر في غرب البلاد (الانبار وبعض مناطق الموصل)، خلال اليومين المقبلين".

وأضاف فيما "تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة نهار يوم السبت في اغلب المدن، وتبدأ التقلبات في اتجاه الرياح اعتبارا من فجر يوم الاحد وتكون ساكنة في اغلب الاوقات" .

وتابع المتنبئ الجوي، ان الرياح "تتحول الى جنوبية شرقية (رطبة قليلا) في مدن الجنوب اعتبارا من يوم الاثنين، وتعود الى الاتجاه الشمالي الغربي النشط اعتبارا من يوم الاربعاء".

وأوضح عطية ان البلاد تشهد "ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة عند منتصف الاسبوع، يصاحبه شعور عال بالحرارة منتصف الاسبوع، ويخف الشعور بالحرارة اعتبارا من يوم الاربعاء".

وختم بالقول انه "لا داعي للتهويل لكونها حرارة طبيعية في مثل هذا الوقت من العام" .

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