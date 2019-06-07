الصالحي: كركوك تتعرض لمؤامرات سياسية

2019/06/07 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

قال

رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الجمعة ، ان محافظة كركوك تتعرض لمؤامرات

سياسية.

وكتب

الصالحي في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه ” نحن مستعدون لأي

حوار ولأي تطور في العملية السياسية شرط الاتفاق والحوار المباشر”، مضيفا

“اننا نرفض ان تفرض علينا حلول من خارج محافظة كركوك”.

ولفت

بالقول الى ان “كركوك تتعرض الى مؤامرات سياسية.”

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