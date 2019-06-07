2019/06/07 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن نتائج الإنتخابات الأوروبية الأخيرة تؤكد أن الأوروبيين تمكنوا من “إحتواء موجة القوميات”.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو في قصر الإليزيه “أنا أتكلم عن الانتخابات الاوروبية الأخيرة، فقد تمكنا في أوروبا من إحتواء هذه الموجة وهذا التنامي للقوميات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون يعتبر أنه “تم احتواء موجة القوميات” في أوروبا وكالة خطوة برس.

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