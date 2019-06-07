اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي بداعش في الانبار

2019/06/07 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لتنظيم “داعش” غرب محافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الذين يقدمون الدعم اللوجستي للدواعش وتأمين متطلبات مضافاتهم في […]

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