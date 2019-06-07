2019/06/07 | 22:21

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القبض على عنصرين من داعش الارهابي في صلاح الدين

القت قوات الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من

عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب

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