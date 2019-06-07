5 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت

2019/06/07 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 برهم صالح الأكثر عروبة من العرب شوقي عواضة البناء اللبنانية «قلوبُنا مع أهلنا في السّودان والجزائر وهم يتطلّعون إلى حلّ المشاكل والتّحدّيات التي تواجههم، والأمور في ليبيا الشّقيقة لا تسرُّ صديقاً، بينما تمرُّ سورية الغائبة عنّا بمخاضٍ عسيرٍ، وكذا الحال في اليمن، والأقصى الشّريف ينادي ولا من مستجيبٍ، ولا أنسى بالطّبع بلدي العراق، فعلى...

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