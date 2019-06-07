الزوراء يتجاوز امانة بغداد ويبلغ نصف نهائي الكأس

2019/06/07 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق الزوراء من خطف بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس العراق، بعدما تغلب على امانة بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات اياب ربع نهائي البطولة.

وافتتح احمد جلال التسجيل للنوارس في الدقيقة 61، ثم اضاف امير صباح الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليتأهل النوارس الى نصف نهائي البطولة رفقة القوة الجوية والطلبة والكهرباء.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.وسيواجه الزوراء فريق القوة الجوية في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.انتهى

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