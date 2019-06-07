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فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تكافح حريقاً في حديقة مدينة العاب الكوت


فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تكافح حريقاً في حديقة مدينة العاب الكوت
2019/06/07 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط ، مساء اليوم الجمعة، ان فرقها تواصل مكافحة حريق اندلع في حديقة مدينة ألعاب الكوت

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