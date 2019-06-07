2019/06/07 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط ، مساء اليوم الجمعة، ان فرقها تواصل مكافحة حريق اندلع في حديقة مدينة ألعاب الكوت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تكافح حريقاً في حديقة مدينة العاب الكوت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تكافح حريقاً في حديقة مدينة العاب الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).