2019/06/07 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دون قبة ولا مئذنة وفي منطقة صناعية سابقة يقع أول مسجد رسمي في أثينا ببنائه مستطيل الشكل، وعلى الرغم من أنه لا يشبه المساجد التقليدية من الخارج في شيء إلا أن مسلمي المدينة سيتمكنون أخيرا من الصلاة في مكان رسمي بعد محاولات مضنية دامت عشرات السنين.ولم تحتضن العاصمة اليونانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد عقود من الانتظار..



المسلمون في أثينا سيتمكنون أخيرا من الصلاة في مسجد وكالة خطوة برس.

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