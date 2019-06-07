المانيا تقر قوانين جديدة تخص اللاجئين، فما هي؟

2019/06/07 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برلين اقرأ البرلمان الالماني جملة من القوانين الجديدة التي تخص اللاجئين خلال جلسة له خصصت لدراسة وضع الهجرة و اللجوء في البلاد و الاطلاع على تقارير وزارتي الخارجية و الداخلية في مقره البوندستاغ في العاصمة برلين.تحديد السكن بخصوص قانون تحديد مكان السكن للاجئين الذي قررته المانيا في 2016 بفترة تجريبية […]

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