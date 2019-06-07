النقل تطلق خطاً تجريبياً لنقل المسافرين براً الى أرمينيا غداً السبت

2019/06/07 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة النقل، اليوم الجمعة، اطلاق الخط التجريبي لنقل المسافرين براً الى جمهورية أرمينيا

يوم غد السبت.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في بادرة هي الأولى

من نوعها، تعلناطلاق الخط التجريبي الاول لنقل المسافرين باتجاه جمهورية ارمينا يوم

غد السبت الموافق 2019/6/8، عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود”.

واضافت

ان “هذه الخطوة تأتي تمهيدا لافتتاح خط نقل المسافرين برا من العاصمة بغداد الى

جمهورية ارمينا والذي سيكون سبقا هاماً للمسافرين الذين يفضلون التنقل برا”.

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