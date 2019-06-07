"شرطي مرور الحب" يخالف فتاة

2019/06/07 | 22:51

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تلقت فتاة كانت تسير بسيارتها في أحد الشوارع في أوروغواي، مخالفة لم تكن في الحسبان، كما أن السبب الذي أعطى بموجبه الشرطي المخالفة للفتاة كان

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