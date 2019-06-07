ضبط ادوية بشرية وكاميرات تصوير مخالفة في كمرك مطاري بغداد والبصرة الدوليين

2019/06/07 | 22:51

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العهد نيوز- بغداد

ضبطت السلطات الكمركية في مطار البصرة، عن ضبط حقيبة سفر تحوي كمية من امبولات مواد كيميائية وحقيبة تحوي (٨) كاميرات تصوير مع اربع

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