شمال بغداد .. اشتباكات بين مقاتلين قبليين واهالي يؤدي لمقتل واصابة اربعة اشخاص

2019/06/07 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة اربعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في تبادل لإطلاق نار بين مقاتلين قبليين سنة مناهضين لتنظيم داعش واهالي شمال العاصمة.

واوضح بيان صادر اليوم، انه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 6 حزيران 2019 حدث إطلاق نار في النباعي من قبل احد عناصر الحشد العشائري عند قيامه بواجبه الاعتيادي باتجاه ثلاثة أشخاص متصوراً بانهم عناصر ارهابية وحصل بعدها تبادل إطلاق العيارات النارية مع ذوي الأشخاص الثلاثة وتسبب الحادث بمقتل اثنين وجرح اثنين اخرين .

واضاف البيان انه على الفور تحركت القوات الامنية من اللواء (22) وقامت بتطويق المكان واعتقال احد مطلقي العيارات النارية وإيداعه في مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية اللازمة كون الموضوع جنائي وليس اعتداء ارهابي كما أشيع.

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