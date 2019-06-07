بالفيديو… صدريون يتمسحون بمنصة مقتدى الصدر

2019/06/07 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اظهر تصويرا فيديوا اتباع التيار الصدري يتمسحون بالمنصة التي القى خطبة صلاة عيد الفطر من خلالها.وذكر مقرب من الصدر انه “بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق والتي قام بها البعض في مسجد الكوفة واثناء وجود الصدر بيننا او بعد ذهابه مثل التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة قد تسبب اتلافه بل تسبب بنقل صورة غير حضارية وغير صحية وبسبب كثرة {السلفيات} والتصوير اثناء الخطبة وترك الخطيب والنظر الى الصدر وتصويره بدون رضاه، والحضور للصلاة من اجله لا من اجلها، قرر سماحته عدم حضور صلاة الجمعة معكم بعد الان”.

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