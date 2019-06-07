بالفيديو مواطنون يعتدون على اطباء مستشفى الزهراء بواسط

2019/06/07 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي في واسط، الى اعتداء من قبل مراجعين اثر وصول عدد من المصابين بحادث.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء على الكادر بعد وصول 7 مصابين جراء حادث مؤسف و وفاة اثنين منهم عند وصولهم لطوارئ المستشفى.

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