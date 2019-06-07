الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش على قرية بني كعب في ديالى

2019/06/07 | 23:00

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال أحد المطلوبين بجريمة سبايكر، شمالي العاصمة.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عش

بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بعمليات خطف وابتزاز، في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز المديرية في الفرق

بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، موقف قضاء الشنفاية بعد أنباء عن وجود تحركات لعناصر مشبوهة في القضاء.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لقيادة شرطة الديوانية، عامر الركابي، إن "الأنباء التي تحدث

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