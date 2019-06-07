2019/06/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحدث رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، عن مسألة بيع المشروبات الكحولية خلال مونديال قطر.وقال الذوادي خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة في بعض مناطق المشجعين (الفان زون)، وليس في المناطق العامة.كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المنظمة لمونديال قطر تحسم مسألة بيع الكحول خلال البطولة وكالة خطوة برس.

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