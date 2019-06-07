2019/06/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر بمنطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء 42 الفرقة الحادية عشر، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الاقواس ضمن قاطع الراشدية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد المطلوبين بجريمة سبايكر شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).