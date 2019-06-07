الطلبة يتأهل للمربع الذهبي لكاس العراق

2019/06/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاهل فريق الطلبة لكرة القدم، اليوم الجمعة، الى الدور شبه النهائي لبطولة كاس العراق بعد تعادله مع فريق نفط ميسان بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما على ارضية ملعب الشعب الدولي.وكانت مباراة الفريقين في جولة الذهاب من دور الثمانية التي جرت في محافظة ميسان، قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.وبهذه النتيجة يتأهل فريق الطلبة الى المربع الذهبي للبطولة، فيما خرج فريق نفط ميسان من المنافسات، بمجموع مباراتي الذهاب والاياب.

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