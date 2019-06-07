عقوبات أميركية جديدة على ايران

2019/06/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/اعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت أضخم قطاع للبروتوكيماويات في ايران.وقالت الوزارة في بيان، ان العقوبات استهدفت مجموعة للبروتوكماويات بسبب دعمها للحرس الثوري، والذي يعمل على زعزعة استقرار الشرق الاوسط بحسب زعمها.

وأضاف أن "الإجراء يستهدف الحد من تمويل أكبر شركة بتروكيميائيات في إيران وأكثرها ربحا، ويشمل 39 فرعا ووكيلا لها في الخارج"، مشيرا الى ان "المجموعة وفروعها تمثل 40 في المئة من إنتاج إيران من البتروكيميائيات، و50 في المئة من صادرات هذا القطاع".

ويعد قطاع البتروكيماويات ثاني قطاع بعد النفط من حيث الإيرادات لإيران، حيث لم يكن مشمولا بالعقوبات الأميركية من قبل، في تأكيد جديد على أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات على طهران.انتهى/س

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