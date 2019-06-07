كوب واحد من

2019/06/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين البشر حول العالم، فيما ينصح الأطباء باتباع أنظمة غذائية صحية ومتوزانة من أجل كبحه وإعادته إلى مستواه الطبيعي.

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