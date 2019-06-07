بعد محاولات 40 عاما.. رجل

2019/06/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة غريبة تعرض لها رجل كندي عندما تمكن من فتح خزنة زنتها حوالي ألف كيلوغرام، بقيت مغلقة منذ أكثر من 40 عاما، بسبب رقمها السري الذي لم يتمكن أحد من التوصل إليه، لتنال بجدارة لقب "الخزنة النحس".

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