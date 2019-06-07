2019/06/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية المباراة : تونس 2 x العراق 0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المباراة : تونس 2 x العراق 0) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المباراة : تونس 2 x العراق 0) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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