غموض في رادار الطقس يحير علماء الأرصاد الجوية

2019/06/07 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رادار الطقس الأمريكي حدثا غامضا حيّر علماء الأرصاد الجوية، الذين اعتقدوا بداية أن عاصفة رعدية قادمة في الأفق.ولكن التحليل الدقيق كشف عن احتمال وجود سرب من الخنافس الضخمة التي تتحرك ككتلة واحدة كبيرة في السماء.وقام مكتب سان دييغو لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية بنشر خريطة لسرب الحشرات المحتمل، على موقع “تويتر”.وفي […]

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